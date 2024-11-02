Завершение ремонта улицы Пугачева в Уфе отложено на июль–сентябрь 2025 года

Реконструкция улицы Пугачева на участке от улицы Геофизиков до улицы Бородинской в Кузнецовском затоне должна завершиться в третьем квартале 2025 года, об этом сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов во «Вконтакте». Перенос сроков чиновник обосновывает «не до конца решенными вопросами по выкупу у собственников помещений под снос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ

Ремонтом дороги занимается АО «Башкиравтодор», с которым Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы подписало контракт в апреле 2022 года. Стоимость работ — 1,1 млрд руб. Изначально работы должны были завершиться к 25 ноября 2023 года, затем сроки были отодвинуты до 30 июня 2024 года. Новый срок исполнения контракта намечен на 31 декабря этого года.

Проект «Южные ворота», частью которого является двухэтапная реконструкция улицы Пугачева, включает в себя также строительство улицы Генерала Рыленко и развязки между улицами Пугачева и Генерала Рыленко. Общая стоимость работ оценивается в 6,3 млрд руб.

Движение по развязке и улице Генерала Рыленко было открыто в октябре. Движение по половине проезжей части улицы Пугачева на участке между Сочинской и Бельской улицами планируется запустить 15 ноября.

Идэль Гумеров