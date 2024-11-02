Пермь стала лидером среди городов-миллионников по динамике открытия кондитерских

По числу открывшихся кондитерских за год Пермь стала лидером среди российских городов-миллионников, сообщают в пресс-службе сервиса 2ГИС. За год количество кондитерских в городе выросло почти на 70% — до 82 точек.

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При этом в целом в рейтинге городов по приросту заведений общепита столица Прикамья заняла 8-е место из 16 с показателем 4,56%: в Перми в октябре всего насчитывалось 2915 точек общественного питания. Первое место в рейтинге городов-миллионников по росту общепита заняли Красноярск (+9,11% за год), Казань (+8,2%) и Ростов-на-Дону (+8,08%).

Также за год в Перми на 32% выросло количество пиццерий — до 75 точек, и на 27% — число кофеен (220 заведений). Рынок пекарен показал заметно меньший рост — всего на 10% (254 пекарни), ресторанов в городе стало больше на 9% (120 заведений). Небольшое сокращение отмечается в сегменте заведений, предлагающих суши и роллы (–4%).