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На Урале камеры будут фиксировать нарушения за пересечение сплошной линии

Камеры фото- видеофиксации в Свердловской области начали регистрировать нарушения за пересечение сплошной линии, сообщил в эфире ОТВ главный инспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов.

Фото: пресс-служба «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД

Фото: пресс-служба «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД

Он отметил, что благодаря работе камер на дорогах снизилась аварийность при перестроении перед перекрестками. «Из новинок это пересечение сплошной линии, которая у нас нанесена перед перекрестком. Нарушителям грозит штраф 1,5 тыс. руб.»,— рассказал Алексей Спиридонов.

Главный инспектор также сообщил, что за неделю региональная Госавтоинспекция выявляет около 300 пьяных водителей, а за год в области конфисковали более 200 транспортных средств у тех, кто повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Всего с начала года в Свердловской области зарегистрировано 36 тыс. аварий.

Напомним, Госавтоинспекция Свердловской области с 26 августа по 1 сентября исключила из дорожного движения 286 водителей без прав, 41 из них оказался ранее лишенным прав.

Ирина Пичурина

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