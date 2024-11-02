Пермьстат: статус безработных в крае имеют 3,8 тыс. человек

По данным на конец сентября 2024 года, в службе занятости населения Пермского края состояло на учете 5479 не занятых трудовой деятельностью граждан (8741 — в сентябре 2023 года), из них 3821 человек имели статус безработного (6087 — в сентябре 2023 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года статус безработного получили 927 человек. Параметры трудоустройства безработных были меньше на 324 человека (на 18,3%), чем в сентябре 2023 года, и составили 1448 человек.