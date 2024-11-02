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Проект уральских терм «Юга» лишился поддержки пермских властей

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края снял статус приоритетного инвестпроекта с термального комплекса «Юга», который, по данным источников, связан с екатеринбургским бизнесменом Юрием Балуевым, передает «Ъ-Прикамье».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Статус с проекта стоимостью 2,9 млрд руб. был снят на заседании 28 октября — он давал бизнесу право на налоговые льготы, предоставление участка в аренду без торгов, административное сопровождение проекта. По данным источников, компания якобы нарушила условия соглашения с регионом — не смогла соблюсти сроки «дорожной карты» по согласованию концепции площадок под комплексы и подготовки межевого плана для образования земельных участков, что инвестор объяснял сложностями вовлечения в проект участков в Перми.

ООО «Юга-Пермь» было зарегистрировано в Перми в 2023 году, чистый убыток компании за этот период составил 5,46 млн руб. Проект двух водно-оздоровительных комплексов в Перми и Березниках получил статус приоритетного в прошлом году, завершить его планировалось к 2039 году.

Напомним, в начале года термы «Юга» открылись вблизи Екатеринбурга в поселке Горный Щит. На площадке есть открытый и крытый бассейны с детской зоной, Splash-парк, бани, бары и кафе. Стоимость проекта составила 1,5 млрд руб.

Ирина Пичурина

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