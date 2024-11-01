Сериал «Преступление и наказание» выйдет 2 ноября

Релиз сериала «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского состоится 2 ноября в 22:00 мск на «Кинопоиске», сообщила пресс-служба сервиса. Премьера сериала была назначена на 26 октября. В этот день ее перенесли на 27 октября, а затем на 29 октября.

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала ''Преступление и наказание''. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали»,— сообщил «Кинопоиск» 29 октября в 22:06 — показ должен был начаться за 6 минут до этого.

«Преступление и наказание» — сериал Владимира Мирзоева по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Роль Родиона Раскольникова исполнил Иван Янковский. Действие разворачивается в современном Петербурге, где студент Раскольников убивает старуху-микрокредиторшу.

О сериале — в материале «Ъ» «Усложнение и спотыкание».