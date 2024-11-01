В Березовском простятся с погибшим в ходе СВО 63-летним бойцом

В Березовском (Свердловская область) в субботу, 2 ноября, простятся с погибшим в ходе специальной военной операции 63-летним рядовым Николам Адамовым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Евгений Писцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Николай Гаврилович погиб 28 августа 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка Ясиноватского района Донецкой народной республики»,— рассказал господин Писцов.

Николай Адамов родился в Березовском. Он окончил школу №5, а затем поступил в училище №67, где получил специальность слесаря-ремонтника. После этого он устроился работать по специальности, затем много лет работал водителем такси.

2 ноября в 12:00 начнется траурный митинг на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. В 13:00 — отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища. В 14:00 пройдет поминальный обед в кафе «Молодежное» (Березовский, ул. Маяковского, 2).

Полина Хабарова