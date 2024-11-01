В Екатеринбурге экс-завкафедрой УГГУ подозревается в дискредитации ВС РФ

В Екатеринбурге задержали преподавателя одного из вузов по подозрению в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе свердловского СКР. По словам источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, речь идет об экс-завкафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ), старшем преподавателе Сергее Абрамове. Согласно статье, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как считает следствие, в марте 2024 года подозреваемый в присутствии студентов допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о ВС РФ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, собирают и закрепляют доказательства. Назначена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, проводятся допросы, анализируется характеризующая информация в отношении преподавателя.

Полина Хабарова