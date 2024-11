Кейсы победителей

На площадке культурно-выставочного комплекса «Синара Центр» в Екатеринбурге 18 октября прошла четвертая церемония вручения деловой премии «Коммерсантъ года», учредителями которой являются ИД «Коммерсантъ-Урал» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Победители были определены в восьми отраслевых номинациях, но премий было вручено девять. Награды получили представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области, которые продемонстрировали в 2023 году значительный рост выручки. Подробнее о каждом лауреате и его деле — в подборке «Ъ-Урал».



Церемония вручения премии «Коммерсантъ года 2024» представителям малого и среднего бизнеса Свердловской области в «Синара Центре»

Премия «Коммерсантъ года» стала уже неотъемлемой частью делового календаря Свердловской области. Учрежденный в 2021 году конкурс нацелен на популяризацию успеха в сфере коммерции, содействие предпринимательской деятельности, создание условий для эффективной деловой коммуникации в малом и среднем бизнесе. Премии получают компании и предприниматели, которые продемонстрировали профессионализм и мастерство в своей области и показали значительный рост выручки по итогам года, сохранив рабочие места и создав новые.

«Премия активно поддерживается правительством Свердловской области, администрацией Екатеринбурга и деловыми сообществами неслучайно. Все мы понимаем, что на сегодняшний день малый и средний бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики нашего региона и как никогда нуждается во внимании и содействии»,— подчеркнула генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

Номинация «Строительство и проектирование»

«Коммерсантъ года — 2024» — инжиниринговая компания «Энергософт»

Победитель в номинации «Строительство и проектирование» — представитель ООО «ИК Энергософт»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Очень понравилось, что в этом году лейтмотивом премии стала семья. Мы воспринимаем строительное сообщество как семью, где у каждого есть заботы и потребности. Отвечать на эти потребности, заботится об участниках рынка, начиная от улучшения законодательства, заканчивая продвижением бизнесов строителей, проектировщиков, в том числе в рамках премии,— вот, пожалуй, наша задача»,— подчеркнул заместитель директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков.

В шорт-лист номинации вошли: ИП Гришин Э.А., проектное бюро «ИнПАД», ИП Исаев К.А., компания «Эверест». Премию получил директор инжиниринговой компании «Энергософт» Василий Кузовков.

Свой путь «Энергософт» начала в 2012 году, занимаясь обслуживанием систем автоматизации объектов энергетики. Спустя 12 лет «Энергософт» строит промышленные и гражданские энергообъекты, выполняя полный цикл работ: от проектирования до сдачи в эксплуатацию. В портфолио компании множество различных проектов в 100 городах России.

По словам директора Василия Кузовкова, продемонстрировать значительные показатели в 2023 году — увеличить выручку вдвое, а количество сотрудников в 1,5 раза — удалось благодаря оптимизации бизнес-процессов, усилению коммерческой деятельности, расширению географии присутствия, а также усердной и сплоченной работе всего персонала компании.

«Мы благодарны за возможность поучаствовать в премии и получить награду. Это помогло осознать, как много сильных и интересных компаний есть в нашем регионе»,— отметил Василий Кузовков, добавив, что в следующем году компания планирует превысить показатели 2024 года, увеличив выручку в 1,5–2 раза, повысить производительность труда за счет автоматизации работы и расширить географию присутствия.

Номинация «Обрабатывающее производство»

«Коммерсантъ года — 2024» — компания «ОМК-Инжиниринг»

Награждение победителя в номинации «Обрабатывающее производство» — ООО «ОМК-Инжиниринг»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Предприятия обрабатывающей промышленности, которые относятся к малому и среднему бизнесу, особенно ценны для экономики Свердловской области. Поэтому уже не первый год в рамках премии «Коммерсантъ года» определяются лучшие в этом бизнесе.

В этом году в шорт-лист вошли: компания «Реиннольц», внедренческое предприятие «Наука, техника, бизнес в энергетике», научно-производственное предприятие «Структурная диагностика», компания «Энсонс».

Премию в номинации получил учредитель и финансовый директор компании «ОМК-Инжиниринг» Сергей Полончук.

С 2016 года компания занимается производством металлических винтовых свай и металлоконструкций, которые применяются в различных отраслях. В портфеле «ОМК-Инжиниринг» есть такие крупные заказчики, как «Газпром», «Сибур» и РЖД.

«Прошлый год стал для нас годом наращивания “мышечной массы”. Благодаря запуску в ноябре 2022 года собственного производства мы смогли уйти от комплектации продукции у наших подрядчиков и стать независимыми. А слаженные действия партнера-учредителя Дмитрия Маслакова и всего коллектива позволили увеличить выручку (в три раза), численность персонала, оборот и уставной капитал»,— рассказал Сергей Полончук.

Компания продолжает увеличивать производственные мощности и уже готовит к открытию три цеха общей площадью 4,5 тыс. кв.м.

«Сейчас мы арендуем цеха, но у нас в планах при поддержке органов власти построить собственные цеха, которые будут полностью соответствовать нашим требованиям и условиям работы, поэтому 2025 год мы объявили годом самостоятельности»,— добавил финансовый директор «ОМК-Инжиниринг».

Номинация «Пищевое производство и сельское хозяйство»

«Коммерсантъ года — 2024» — компания «Дело в шоколаде»

Награждение победителя в номинации «Пищевое производство и сельское хозяйство» — ООО «Дело в шоколаде»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это традиционная номинация премии, так как продовольственное обеспечение региона является основой и благополучия его жителей и экономики.

В шорт-лист номинации были включены: ИП Беляев К.А., ИП Цимфер Р.Ф., компания «Клевые закуски» и победитель прошлого года компания Ingresso. В этом году награду в этой номинации получил соучредитель компании «Дело в шоколаде» Станислав Герштейн.

Компания была основана в 2022 году и занимается производством кондитерских изделий и наборов для детей под брендом «Три кота». «Вначале это было небольшое семейное предприятие «Шокодельня», которое производило (и успешно производит до сих пор) кондитерскую игру для приготовления шоколадных конфет под названием «Мои первые конфеты» и выиграло в региональном этапе престижной премии “Золотой меркурий”»,— рассказал Станислав Герштейн.

Подписав лицензионное соглашение с телеканалом СТС на право выпуска продукции под брендом «Три кота», компания вывела на рынок новый продукт — набор для приготовления горячего шоколада, которым заинтересовалась торговая сеть «Светофор». Это позволило увеличить выручку предприятия в восемь раз, выпуская в месяц порядка 30 тыс. наборов. «Наше производство находится в Екатеринбурге, но товар мы поставляем в различные регионы, в том числе в Сибирь и на Дальний Восток. Сейчас наши наборы есть на полках магазинов в более чем шести областях»,— рассказал Станислав Герштейн. Компания ожидает двукратный рост выручки по итогам 2024 года и планирует в ближайшее время выйти на рынок с новым продуктом.

«Участие в премии “Коммерсантъ года” стало для нас дополнительной рекламой и повысило узнаваемость,— отметил Станислав Герштейн.— Кроме того, победа в премии является показателем того, что мы достойны сотрудничества и совместного ведения бизнеса».

Номинация «Гостинично-ресторанный бизнес»

«Коммерсантъ года — 2024» — бизнес-отель Far Four Inn & Suite

Победитель в номинации «Гостинично-ресторанный бизнес» — ООО «Фарфор»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Учитывая уникальные особенности и активное развитие Екатеринбурга и Свердловской области для гостинично-ресторанного бизнеса в этом году в рамках премии была выделена отдельная номинация.

В шорт-лист вошли: туристический проект «Мариинские избы», компания «Шалом», управляющая компания «Отели Юста», компания «Бургеры и крылья». Премию в номинации получила директор компании «Фарфор» Вероника Чантырь, в управлении которой находится бизнес-отель 4* Far Four Inn & Suite.

Far Four Inn& Suite — стильный автоматизированный отель с встроенной системой «умный дом», который работает на территории компаунда «Проспект Мира» от девелопера «Первостроитель». В прошлом году отель принял почти 13 тыс. гостей. «Я работаю в гостиничном бизнесе более десяти лет и знаю тонкости этого бизнеса, а отель Far Four Inn& Suite является для меня особенным проектом, так как создавался с "голых стен". Развитие этого проекта стало интересным процессом с самых первых дней,— отметила Вероника Чантырь.— Именно международный опыт руководителей, продуманная до мелочей концепция и вклад всех членов нашей профессиональной команды стали основой победы. Для нас большая честь быть оцененными и замеченными. Быть частью премии — это осознание, что мы движемся в правильном направлении, подтверждение того, что все усилия команды оценены по достоинству. Победа в "Коммерсанте года" стимулирует идти дальше, быть сильнее, выше, красивее».

До конца года отель планирует запустить собственное конференц-пространство, что, по мнению Вероники Чантырь, позволит нарастить обороты, сохранить стабильный штат и высокий сервис, а также сформировать большой пул партнеров и лояльных гостей. «Мы хотели бы утвердиться на рынке, привлечь больше корпоративных партнеров и быть замеченными крупными операторами. В связи с этим запустили сервисные апартаменты, которые можно снять на длительный срок. Сочетание качественных услуг отеля и комфортная квартира со всеми необходимыми бытовыми предметами — наш новый формат для проживания гостей, который стал лидером на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Данный флагманский проект также показал большой спрос на отельном рынке, планируется его тиражирование под нашим брендом»,— добавила директор компании «Фарфор».

Номинация «Креативные индустрии»

«Коммерсантъ года — 2024» — компания «Фудфейс.ру»

Победитель в номинации «Креативные индустрии» — ООО «Фудфейсру»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Поддержка малого и среднего бизнеса является главной задачей соорганизатора премии СОФПП. «На Урале огромное количество людей, которые реально креативные. Речь не только о дизайнерах, которые шьют одежду, но и о производителях бижутерии, копирайтерах и других творческих людях — в Екатеринбурге проводится много городских ярмарок, где они представляют свои товары. Поэтому креативные индустрии заслуживают того, чтобы их поддерживали»,— пояснил директор фонда Валерий Пиличев.

В шорт-лист номинации вошли компания «Бренди», ИП Донских У.В., ИП Сухова К.Е., компания «Абсолютная власть». Премию в номинации получил генеральный директор компании «Фудфейс.ру» Андрей Лодкин.

Компания «Фудфейс.ру» специализируется на производстве экологичной картонной упаковки из переработанных материалов. В ее ассортименте стаканы, тарелки, креманки, множество разновидностей упаковки для фастфуда, а также услуги индивидуального проектирования и изготовления продукции под заказ. Будучи резидентом Фонда содействия инновациям, «Фудфейс.ру» активно развивает упаковочные решения, а его дочерняя компания в фонде «Сколково» помогает сотрудничать с научными учреждениями и технологическими компаниями.

«Участие в такой престижной премии как “Коммерсант года” стало для меня и команды важным этапом, источником вдохновения и профессионального роста, а также привлекло внимание клиентов и партнеров, повысив их доверие к нам. Награда стала символом успеха моей компании и результатом упорного труда всего коллектива. Кроме того, премия дала возможность обменяться опытом и наладить связи с другими успешными предпринимателями»,— подчеркнул Андрей Лодкин.

По его словам, не последнюю роль в победе сыграло стратегическое планирование, которое позволило активно расширить производственные мощности и удовлетворять потребности растущего числа клиентов, обеспечивая своевременность выполнения заказов. «Но настоящей основой успеха стало создание уникального производственно-креативного кластера на базе Хлебозавода №6. Реконструкция заброшенного завода позволила создать пространство, где встречаются творчество, бизнес, креатив и спорт, формируя неповторимую атмосферу для всех гостей»,— подчеркнул гендиректор «Фудфейс.ру».

В будущем компания планирует обустроить на территории бывшего завода бассейн для дайвинга, скалодром, кафе уральской кухни, зимний сад и теплицы на крыше, а также event-пространство.

Номинация «Самозанятые в сфере креативных индустрий»

«Коммерсантъ года — 2024» — предприниматель Оксана Туз

Победитель в специальной номинации «Самозанятые в креативных индустриях» Оксана Туз

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В этом году в рамках номинации «Креативные индустрии» помимо МСБ впервые на премию смогли претендовать плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые). Для них был предусмотрен отдельный тип заявки, оценка которой была экспертной и проводилась постоянными партнерами и соорганизаторами премии — СОФПП.

«Самозанятые становятся все более мощной силой в бизнесе. Сейчас их в регионе около 360 тыс. человек, причем многие из них заняты в творческих сферах. Для них фонд проводит обучение, выдает им займы, помогает с участием в ярмарках и дает возможность продавать свои товары в магазине креативного кластера "Домна". Поэтому я рад, что самозанятые получили признание еще и в рамках авторитетной премии "Коммерсант года", поскольку их вклад в экономику заслуживает того, чтобы их отметили отдельно»,— подчеркнул Валерий Пиличев.

Всего в шорт-лист номинации «Самозанятые в сфере креативных индустрий» вошли 18 предпринимателей. Победу одержала предприниматель Оксана Туз, которая с 2016 года занимается изготовлением украшений в различных техниках.

«Сначала это было лишь хобби, чтобы создать яркий и статусный образ для мероприятия. Но потом я стала все больше погружаться в тему украшений, изучать новые техники, пробовать и исследовать новые материалы и нарабатывать опыт. Постепенно появился собственный уникальный стиль, и с 2022 года хобби превратилось в официальный бизнес»,— рассказала Оксана Туз.

На сегодняшний день предпринимательница создает украшения для невест, вечерние украшения, авторские броши в технике витраль и эксклюзивные украшения для брендов, а также участвует в выставках и фэшн-проектах. Среди них: свадебные выставки в Москве, неделя моды U'Fashion в Екатеринбурге и неделя моды в Дубае. До конца года планируется участие еще в нескольких проектах.

«Участие в премии "Коммерсант года" это своего рода профессиональное подтверждение, что мой бизнес растет и развивается. Оно также повысило узнаваемость моего бренда, повлияло на рост и развитие, а также привлекло новых партнеров»,— добавила Оксана Туз.

Номинация «Образование, культура и социальное предпринимательство»

«Коммерсантъ года — 2024» — производственно-торговая компания «Школьная Лига»

Церемония вручения премии «Коммерсантъ года 2024» представителям малого и среднего бизнеса Свердловской области в «Синара Центре»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У каждой успешной компании есть свои ценности и культура, которые объединяют сотрудников и задают тон взаимодействию внутри коллектива. Эту же роль в обществе выполняют образование и культура, которые из поколения в поколение формируют неравнодушных, успешных и активных людей. Именно они становятся основой для социального предпринимательства, которое помогает тем, кто нуждается в поддержке.

В этом году в шорт-лист номинации вошли: образовательная онлайн-платформа «Институт навыков», производственная компания «Умная среда», компания «ССТ», ИП Цепилова Е.А. Получила премию директор компании «Школьная лига» Анна Чистопашина.

С 2007 года производственно-торговая компания «Школьная Лига» специализируется на комплексном оснащении образовательных учреждений: детских садов, школ, вузов и спортивных организаций. Компания поставляет инновационное оборудование — учебные принадлежности, инвентарь и пособия — и сотрудничает с проектными организациями для создания современных образовательных пространств.

Номинация «Торговля»

«Коммерсантъ года — 2024» — индивидуальный предприниматель Анна Онохина

Награждение победителя в номинации «Торговля» — индивидуальный предприниматель Анна Онохина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Торговля вносит значительный вклад в развитие экономики Свердловской области. Оборот только розничной торговли за шесть месяцев 2024 года увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В шорт-лист номинации вошли: ИП Калистратова Ю.Н., компания «МТ91-213», научно-производственное объединение «Машгидропром», компания «Браус».

Победительницей стала индивидуальный предприниматель Анна Онохина.

Свое дело — выпуск одежды под брендом annuko — она начала в 2021 году. «Каждая коллекция — это отдельная история, в которой раскрывается уникальный потенциал через формы кроя и стилевые сочетания: акцентные плечи, разнообразные фактуры тканей и гармоничное объединение женственных и маскулинных силуэтов»,— пояснила Анна Онохина.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, бренду удалось адаптироваться к изменившимся условиям и прирасти в показателях. Так, за 2023 год компания увеличила объемы продаж, расширила ассортимент и провела различные интеграции с лидерами мнений в фэшн-индустрии.

«Победа в премии дала нам признание, что очень важно как для меня, так и для всей команды. Она повысила узнаваемость бренда, что необходимо для его популяризации»,— подчеркнула основательница annuko.

Сейчас одежда бренда реализуется через сайт, флагманский магазин в Екатеринбурге и корнеры в торговых пространствах Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и Казахстана. Анна Онохина планирует расширить границы своего дела — открыть флагманский магазин в Москве, увеличить штат и ассортимент annuko.

Номинация «Услуги»

«Коммерсантъ года-2024» — индивидуальный предприниматель Алена Еремина

Победитель в номинации «Услуги» индивидуальный предприниматель Алена Еремина (слева)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сфера услуг Свердловской области продолжает активно развиваться, занимая в УрФО лидирующее место по обороту средств — в 2023 году этот показатель достиг 44 млрд руб. За последние год спрос на услуги на Среднем Урале вырос на 20%. При этом в сфере в основном представлен малый и средний бизнес.

В шорт-лист номинации вошли: ИП Мячин А.С., компания «Ancor Екатеринбург», ИП Шишонков Д.Н., компания «Галант-Н». Премию «Коммерсантъ года — 2024» получила индивидуальный предприниматель Алена Еремина.

Начав работать в гастрономической сфере с 2016 года, Алена Еремина сегодня занимается преподаванием и организацией кулинарных мастер-классов, гастро-ужинов и иных мероприятий. «Я понимала, что смогу сделать какой-то прорыв только в рамках личного бренда, поэтому искала способы, как оптимизировать текущие рабочие процессы и увеличить количество заявок. Тогда было решено вместо разовых мастер-классов организовать целый обучающий курс из восьми уроков, который включал бы организацию и структуризацию кухни, подбор посуды, проработку меню и прочее,— рассказала Алена Еремина.— Опыт позволил качественно оформить такой продукт и результаты не заставили себя ждать: запись на курс забронирована на полгода вперед, а возвратность клиентов составляет 70%. Также благодаря запуску этого курса мы вышли на международный рынок: проводили обучение в Америке, Европе и странах СНГ».

Среди клиентов предпринимательницы: группа «Синара», УГМК, крупнейшие заводы по изготовлению молочной продукции и сыров и рестораторы, а также те, для кого приготовление еды дома — неотъемлемая часть жизни, важны семейные традиции и семейный уют.

«Я всегда была свободная. У меня был статус преподавателя, шеф-повара, но участие в премии дало ощущение себя именно как предпринимателя. Десятикратный рост выручки в 2023 году укрепил мой личный бренд, позволил выйти на новый уровень и завести крепкие контакты»,— отметила Алена Еремина.

«Я благодарна издательскому дому "Коммерсантъ-Урал" и его генеральному директору Марине Архиповой за организацию такой премии, благодаря которой мы узнаем новых коллег на рынке, общаемся, становимся кругом единомышленников».

В предстоящем году предпринимательница намерена увеличить прибыль вдвое, выручку — в 3-4 раза, расширить штат сотрудников и провести крупные гастрономические мероприятия, в том числе обучение экспертов гастро-индустрии.

Лауреатам премии «Коммерсантъ года» вручили ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, дипломы и подарки от партнеров мероприятия — бренда Chateau Tamagne, велнес-клуба «Тихвинъ», букетной «Бёрд».