Главы тюменской компании обвиняются в уклонении от уплаты 66 млн рублей налогов

В Тюмени следователи завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты 66 млн руб. налогов. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Как считает следствие, руководители одной из организаций в период с 2019 по 2020 годы уклонились от уплаты налога НДС и налога на прибыль путем создания формального документооборота с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности. В налоговую были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах и налоговых вычетах по НДС, понесенных организацией.

«Обвиняемые не исчислили и не уплатили вышеуказанные налоги в особо крупном размере свыше 66 млн руб. за 2-4 кварталы 2019 года и 2 квартал 2020 года, налога на прибыль организации за 2019 года»,— сказано в сообщении.

По ходатайству следователя судом наложен арест на счета одного из фигурантов на сумму 66 млн руб. Также арестовано имущество второго обвиняемого, включающего 14 объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет около 100 млн руб.

Полина Хабарова