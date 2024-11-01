РФПИ и Сириус могут ввести новую стипендию для студентов-предпринимателей

Российский фонд прямых инвестиций и федеральная территория Сириус планируют ввести новую стипендию. Она будет рассчитана на студентов, которые занимаются «позитивным предпринимательством» - созданием ценности для общества, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Об этом он сказал на встрече со школьниками и студентами Сириуса. Дмитриев добавил, что сегодня Фонд запустил сайт, где студенты, занимающиеся предпринимательством, смогут получить поддержку: помощь в привлечении инвестиций, экспертное сопровождение.

«Совместно с Сириусом мы хотим предлагать стипендии тем студентам, которые являются образцами позитивного предпринимательства и создавать культуру созидания, позитивного движения вперед», - сказал Дмитриев.

Также совместно с Сириусом Фонд планирует создать образовательные программы, направленные на бизнес-лидеров студенческого сообщества.

На встрече Дмитриев также заявил, что на базе российских вузов планируется создать Клубы позитивного предпринимательства. Одними из направлений работы клубов станут понимание рынков, умения коммуницировать и обладать навыками переговорщиков.

Александра Каверина