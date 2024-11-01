«Россети Тюмень» модернизировали 146 энергообъектов в Тюменском районе

«Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги масштабной реконструкции распределительных электросетей в самом густонаселенном районе Тюменской области. С начала лета системообразующая энергокомпания модернизировала 146 энергообъектов в Тюменском районе – беспрецедентный в истории региона объем технических мероприятий по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП).



Работы прошли в 11 муниципальных образованиях. Энергетики полностью обновили 105 трансформаторных подстанций. На них вместо силового оборудования мощностью 250 кВА специалисты установили трансформаторы 400 кВА и 630 кВА, а также новые автоматические выключатели, разрядники и разъединители. В результате мощность энергообъектов выросла в 1,5-2,5 раза.

На воздушных ЛЭП сотрудники компании заменили почти 90 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Повышенная износостойкость, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и увеличенное сечение СИП существенно улучшат пропускную способность линейных объектов и надежность электросети в непростых климатических условиях Западной Сибири.

В рамках утвержденного губернатором Плана по повышению надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области состоялось 15 технических мероприятий. Часть задач компания выполняет с опережением графика. Так, в рамках развития Переваловского энергоузла для разгрузки действующих ЛЭП энергетики построили новую кабельную линию 10 кВ, а в Московском энергорайоне реконструировали кабельные заходы на подстанции 110 кВ «Молодежная».

– Как системообразующая компания мы понимаем, что развитие и модернизация электросетевого хозяйства Тюменской области требуют комплексного подхода. Помимо мероприятий регионального Плана, который предусматривает увеличение трансформаторной мощности высоковольтных питающих центров и обновление опорной сети 10 кВ, мы реализовали серьезный объем работ по реконструкции объектов распределительной сети, эффект от которых смогут оценить более 130 тысяч жителей, – отметила генеральный директор «Россети Тюмень» Елена Бакланова.

Кроме того, до конца года энергетики дополнительно предпримут комплекс мер сверх плана, чтобы повысить управляемость распределительной сети и качество электроснабжения жителей. В частности, новые разъединители для сегментации ЛЭП и вольтодобавочные трансформаторы минимизируют количество технологических нарушений, а также вынужденных ограничений в случае аварийно-восстановительных работ.

АО «Россети Тюмень»