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Виолончельный рок и Третьяковка

Концерты, спектакли и выставки в Уфе со 2 по 8 ноября

В Уфе на предстоящей неделе состоятся концерты камерного и симфонических оркестров, с программой TODD выступит рок-группа «Северный флот». В театрах покажут спектакли «Идеальная жена», балет «Лебединое озеро» и «Синяя птица». В музее имени Нестерова продолжается выставка картин из собрания Государственной Третьяковской галереи, в мемориальном доме-музее Тюлькина — выставка «Память о старой Уфе». В кинотеатрах продолжается прокат фильмов «Возвращение попугая Кеши», «Федя. Народный футболист» и «Огниво». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Уфа».

Солист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев

Солист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Солист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Концерты

На сцене ГКЗ «Башкортостан» 2 ноября состоится концерт камерной музыки. На сцене выступит солист программ Московской государственной академической филармонии, директор Госоркестра Башкортостана Дмитрий Крюков (фортепиано). Возрастное ограничение 18+.

3 ноября в ГКЗ «Башкортостан» состоится шоу Metallica Show S&M Tribute с симфоническим оркестром. Трибьют-группа исполнит знаменитые песни рок-группы Metallica — Master of Puppets, Nothing Else Matters, Enter Sandman, One и многие другие. Концерт будет дополнен световыми эффектами. Возрастное ограничение 12+.

Во Дворце молодежи 4 ноября пройдет шоу коллектива из Петербурга RockCellos, исполняющего хиты известных рок-групп в жанре виолончельного метала. В программе хиты Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd и другие. Ограничение 6+.

В Городском дворце культуры 6 ноября Nella Musica Orchestra покажет мультимедийный концерт «Миры Миядзаки» (0+). Состав оркестра: фортепиано, флейта, скрипки, альты, виолончели, контрабас, вокал.

8 ноября в «Тинькофф Холле» в рамках гастрольного тура выступит рок-группа «Северный флот». В программе TODD хиты группы «Король и Шут» из разных периодов творчества группы. Возрастное ограничение 16+.

Спектакли

Балет "Лебединое озеро"

Балет "Лебединое озеро"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Балет "Лебединое озеро"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

2 ноября на сцене Городского дворца культуры покажут романтическую комедию положений о свидании-катастрофе «Идеальная жена» (16+). Вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и кошмар. Театр-постановщик — «Антреприза».

В ГКЗ «Башкортостан» труппа «Новый классический балет» представит балет «Лебединое озеро» (6+). Солисты — ведущие артисты московских театров.

Балет «Лебединое озеро» (12+) 5 и 6 ноября можно будет увидеть на сцене сцене Башоперы.

«Молодежный театр» 6 ноября покажет рождественскую сказку «Синяя птица». Возрастное ограничение 6+.

Кино

Кадр из фильма "Веном 2"

Кадр из фильма "Веном 2"

Фото: Marvel Entertainment

Кадр из фильма "Веном 2"

Фото: Marvel Entertainment

До 6 ноября в уфимских кинотеатрах можно будет увидеть новый фильм «Федя. Народный футболист». Главную роль сыграл Станислав Румянцев. Возрастное ограничение 12+.

Продолжается прокат финальной части трилогии об антигерое Веноме. Эдди Брок — журналист-расследователь, в чьем теле поселился инопланетный симбиот, наделивший его сверхспособностями. Приспособившись к совместному существованию, Эдди и Веном вместе сражаются со злодеями. Но за Эдди охотятся военные, а за Веномом — его инопланетные сородичи.

На следующей неделе в кино можно будет посмотреть семейное приключенческое фэнтези по мотивам сказки Андерсена «Огниво» (6+). Веселый и хитрый Ваня живет в сказочном царстве, где нет царя, а царица лишилась памяти. Однажды герой находит огниво, из которого появляется царевна Даша. Ване предстоят опасные приключения и бой с коварным врагом.

Кроме этого, зрителям покажут семейное кино «Возвращение попугая Кеши» (6+), мелодрамы «Время жить» (18+) и «Анора» (18+), мультфильм «Диплодочек» (6+), боди-хоррор с Деми Мур «Субстанция».

Выставки

Экспозиция в музее имени Нестерова

Экспозиция в музее имени Нестерова

Фото: Музей имени Нестерова

Экспозиция в музее имени Нестерова

Фото: Музей имени Нестерова

Со 2 по 8 ноября в мемориальном доме-музее Тюлькина пройдет выставка «Память о старой Уфе» из фондов музея имени Нестерова. Абрам Лапиров (1905-1975) — архитектор, живописец, график, эвакуированный в годы Великой Отечественной войны в Уфу, — влюбился в улочки старого города и с теплотой и изяществом запечатлел домики «тюлькинских» мест. В экспозиции представлено 30 произведений (акварель, гуашь, карандаш) с видами Уфы сороковых годов прошлого века.

До 15 декабря в музее имени Нестерова работает выставка «От академизма к импрессионизму. Пейзаж и портрет второй половины XIX – начала XX века» (12+) из собрания Государственной Третьяковской галереи. Экспозиция приурочена к 450-летию Уфы. Посетители увидят 49 живописных произведений. Экспозиция состоит из четырех разделов, которые отражают эволюцию пейзажного и портретного искусства. Билеты на экскурсию, сообщают в музее, уже забронированы, однако выставку посетить можно. 2 ноября можно будет посетить экспозицию в рамках акции «Ночь искусств», в том числе по «Пушкинской карте».

В музее современного искусства ZAMAN до 8 декабря работает выставка «Веревочный мостик» (0+), на которой представлены работы фотохудожника Марата Исламгулова с конца 40-х до начала 60-х годов, дополненные в экспозиции записями его жены Лины Гарифуллиной. В выставку также вошли восемь работ художницы Сании Саженской.

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