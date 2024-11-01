В Чистопольском районе в ДТП погиб один человек

1 ноября в селе Данауровка Чистопольского района автомобиль «Лада» съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с травмами доставлен в больницу, пассажир погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, 38-летний водитель не выбрал безопасную скорость, что привело к съезду автомобиля в кювет. В момент аварии ни водитель, ни его 48-летний пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, что усугубило последствия ДТП.

Анар Зейналов