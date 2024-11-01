Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чистопольском районе в ДТП погиб один человек

1 ноября в селе Данауровка Чистопольского района автомобиль «Лада» съехал в кювет и опрокинулся. Водитель с травмами доставлен в больницу, пассажир погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, 38-летний водитель не выбрал безопасную скорость, что привело к съезду автомобиля в кювет. В момент аварии ни водитель, ни его 48-летний пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, что усугубило последствия ДТП.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...