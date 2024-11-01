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В Казани возбудили дело за нарушение санитарных норм при разделке мяса

По требованию прокуратуры в Казани возбуждено уголовное дело из-за нарушений санитарных норм при разделке мяса, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Советского района Казани провела проверку в помещениях, где осуществляется разделка и консервирование мяса птицы. В ходе проверки было установлено, что работники одной из организаций на улице Родина систематически нарушают санитарные нормы, что создает угрозу эпидемиологическому благополучию населения.

Собранные материалы были переданы в следственные органы, и по их результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство и реализация небезопасной продукции). Ход расследования находится под контролем прокуратуры района.

Анар Зейналов

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