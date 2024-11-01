В Чувашии в отношении 750 участников СВО приостановили взыскание долгов

В Чувашской Республике в отношении 750 участников специальной военной операции временно приостановлено взыскание долгов по различным платежам. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Из 15,9 тыс. должников в республике 750 участвуют в боевых действиях в составе российских Вооруженных Сил и других формирований на территориях Украины и Донецкой и Луганской республик. Согласно федеральному закону от 29.12.2022, взыскание приостановлено, кроме алиментов и возмещения ущерба в связи со смертью кормильца.

По данным УФССП, за девять месяцев количество исполнительных производств по алиментам снизилось на 9,3% — до 9453 дел, взыскано 454 млн руб. Также сократилось число производств по заработной плате на 1441 дело. В 2024 году на исполнении осталось 2017 производств на сумму 55 млн руб. Общее число возбужденных производств за аналогичный период уменьшилось на 2%, составив более 340 тыс. дел.

Влас Северин