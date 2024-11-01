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В центре Тюмени закрылся ресторан «Отпуск»

В Тюмени на ул. Республики, 25 закрылся ресторан «Отпуск». Как сообщили в группе «ВКонтакте» заведения, это связано с модернизацией.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Наш совместный "отпуск " длиною в четыре года подошел к концу. Спасибо каждому из вас за доверие, теплые встречи и моменты, которые мы провели вместе»,— сказано в сообщении.

Напомним, в Тюмени закрывается ресторан «Зарница» (ул. Ленина, 68/101), причина на сайте заведения не указана. 12 августа ресторан русской кухни «Максимыч» на ул. 50 лет октября закрылся на ремонт.

Полина Хабарова

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