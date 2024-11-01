ММК выплатит 25,7 млрд рублей дивидендов акционерам

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выплатит акционерам за купонный период шести месяцев 2024 года 25,7 млрд руб. дивидендов. Соответствующее сообщение компания разместила на портале раскрытия корпоративной информации.

Выплаты поступят по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 1 руб. Размер доходов составит 2 494 руб. с учетом налога на одну ценную бумагу. На данный момент комбинат выполнил обязательства на 93%. Окончательный срок выплат установлен на 21 ноября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе-сентябре 2024 года чистая прибыль ММК составила 67,8 млрд руб., что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка увеличилась на 8,2%, до 602,8 млрд руб. Как отмечают в компании, на это повлиял рост издержек и инфляция. Свободный денежный поток вырос на 26,4% и составил 29,9 млрд руб. вследствие нормализации оборотного капитала.

Виталина Ярховска