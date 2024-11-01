Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Победителями конкурса «Профессионал — 2024» стали сотрудники благовещенского завода ОМК

Двое сотрудников Благовещенского завода ОМК стали призерами корпоративного конкурса профессионального мастерства среди рабочих профессий «Профессионал — 2024». В номинации «Лучший оператор станков с программным управлением» третье место занял бригадир на участке основного производства Руслан Аглямов, а «золото» в номинации «Безопасность в быту» получил ведущий специалист по гражданской обороне и пожарной безопасности Денис Абрамов.

Фото: АО «ОМК»

Конкурс «Профессионал» проводится ОМК уже в десятый раз. В этом году в нем приняли участие 1200 сотрудников компании из Благовещенска, Альметьевска, Белгорода, Выксы, Челябинска, Чусового и сети вагоноремонтных депо со всей страны, а также выксунские студенты. Испытания проходили в два этапа: на предприятиях, где проверяли теоретические знания конкурсантов, а затем — на производственных площадках завода ОМК в Выксе и в лабораториях корпоративного университета ОМК, где были организованы практические задания. Система оценок конкурса учитывала международные стандарты проведения подобных соревнований.

Финалистами конкурса стали 197 человек, из них 61 сотрудник занял призовые места и получил денежное вознаграждение: призы за третье, второе и первое места составили 70, 100 и 150 тысяч рублей.

«Чтобы стать профессионалом, нужно просто работать и любить свое дело. Будет желание — будет и результат. В ОМК хорошая заработная плата и есть много точек для профессионального и личного роста. С удовольствием буду участвовать и в других конкурсах, ведь это мотивирует и вдохновляет на новые победы и достижения», — поделился своими впечатлениями от участия в конкуре бронзовый призер Руслан Аглямов.

«У наших сотрудников — хорошая база для профессионального развития. Корпоративный конкурс «Профессионал» позволяет участникам прокачать свои знания, обменяться опытом с коллегами, продемонстрировать мастерство и тем самым заявить о себе. Практически каждый третий финалист конкурса прошлых лет повысил разряд, занял руководящую должность, стал наставником или экспертом. А успех наших сотрудников является залогом успеха всей компании, ведь развитие — это взаимно», — говорит директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Материал предоставлен АО «ОМК»

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...