Победителями конкурса «Профессионал — 2024» стали сотрудники благовещенского завода ОМК

Двое сотрудников Благовещенского завода ОМК стали призерами корпоративного конкурса профессионального мастерства среди рабочих профессий «Профессионал — 2024». В номинации «Лучший оператор станков с программным управлением» третье место занял бригадир на участке основного производства Руслан Аглямов, а «золото» в номинации «Безопасность в быту» получил ведущий специалист по гражданской обороне и пожарной безопасности Денис Абрамов.

Фото: АО «ОМК»

Конкурс «Профессионал» проводится ОМК уже в десятый раз. В этом году в нем приняли участие 1200 сотрудников компании из Благовещенска, Альметьевска, Белгорода, Выксы, Челябинска, Чусового и сети вагоноремонтных депо со всей страны, а также выксунские студенты. Испытания проходили в два этапа: на предприятиях, где проверяли теоретические знания конкурсантов, а затем — на производственных площадках завода ОМК в Выксе и в лабораториях корпоративного университета ОМК, где были организованы практические задания. Система оценок конкурса учитывала международные стандарты проведения подобных соревнований.

Финалистами конкурса стали 197 человек, из них 61 сотрудник занял призовые места и получил денежное вознаграждение: призы за третье, второе и первое места составили 70, 100 и 150 тысяч рублей.

«Чтобы стать профессионалом, нужно просто работать и любить свое дело. Будет желание — будет и результат. В ОМК хорошая заработная плата и есть много точек для профессионального и личного роста. С удовольствием буду участвовать и в других конкурсах, ведь это мотивирует и вдохновляет на новые победы и достижения», — поделился своими впечатлениями от участия в конкуре бронзовый призер Руслан Аглямов.

«У наших сотрудников — хорошая база для профессионального развития. Корпоративный конкурс «Профессионал» позволяет участникам прокачать свои знания, обменяться опытом с коллегами, продемонстрировать мастерство и тем самым заявить о себе. Практически каждый третий финалист конкурса прошлых лет повысил разряд, занял руководящую должность, стал наставником или экспертом. А успех наших сотрудников является залогом успеха всей компании, ведь развитие — это взаимно», — говорит директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Материал предоставлен АО «ОМК»