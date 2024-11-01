Прибыль компаний Челябинской области сократилась на 11% за год

В январе-августе 2024 года прибыль прибыльных организаций Челябинской области составила почти 270 млрд руб., что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля прибыльных компаний от общего количества сократилась с 75,3% до 73,8%. Такие данные представил Челябинскстат.

За восемь месяцев года в Челябинской области сложился положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций. Показатель составил 256,7 млрд руб., что на 5% меньше, чем годом ранее. Убытки убыточных компаний снизились на 41%, до 32,5 млрд руб.

Кредиторская задолженность южноуральских организаций на август 2024 года превысила 1,31 трлн руб. Это на 15% больше, чем было в августе 2023 года. Из общей суммы просроченный долг составил 51,6 млрд руб. За год он вырос на 5,5%. Дебиторская задолженность компаний увеличилась на 8,6% и в августе этого года превысила 1,18 трлн руб. В том числе просроченный долг составил 73,5 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее.

Юлия Гарипова