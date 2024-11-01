В Башкирии 2025 год объявлен годом поддержки участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил 2025 год в республике годом поддержки участников СВО и членов их семей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Правительству республики поручено утвердить состав оргкомитета и план мероприятий, определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа.

Муниципальным администрациям рекомендовано создать оргкомитеты по проведению года поддержки участников СВО и членов их семей; разработать, утвердить и обеспечить выполнение планов мероприятий по проведению Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию главы региона.

2024 год в Башкирии объявлен годом заботы о людях с ограниченными возможностями.

Наталья Балыкова