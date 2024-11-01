На теплосетях в Челябинске остается почти 500 повреждений

На теплосетях Челябинска, относящихся к технологической зоне №1 (80% территории города) остается 484 повреждения. Их будет устранять новый владелец ОА «УСТЭК-Челябинск», вступивший в права с 1 ноября, сообщается на сайте компании.

АО «УСТЭК-Челябинск» и МУП «ЧКТС» подписали 27 сентября договор о передаче в аренду муниципальных тепловых сетей. По просьбе мэрии и бывших владельцев организация тогда приступила к устранению повреждений. За два месяца компании удалось избавиться от 198 дефектов. В отопительный период плановые замены изношенных участков невозможны, поэтому «УСТЭК-Челябинск» будет устранять «переданные вместе с сетями» повреждения в аварийном порядке. Следить за ходом работ можно на официальном сайте компании в разделе «Муниципальные сети».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году в Челябинске возникли серьезные проблемы с подготовкой теплосетей к новому отопительному сезону. Во многих районах затянулись сроки ремонтов и отключений горячей воды. В мэрии основной причиной проблемы называли дефицит кадров в МУП «ЧКТС». В августе действующий тогда глава города Наталья Котова обращалась к промышленным предприятиям с просьбой о помощи. В ближайшие годы новый арендатор сетей планирует финансирование планово-предупредительных ремонтов и инвестиционной программы в размере 1,7 млрд руб. ежегодно. Так, в 2025 году планируется направить 1,78 млрд руб. на замену около 6,5 км изношенных сетей. Кроме того, в 2024-2026 годах будет выделено около 200 млн руб. на замену теплоизоляции на наружных сетях.

АО «УСТЭК-Челябинск» было создано в 2018 году как совместное предприятие ПАО «Форвард Энерго» (до июля 2023 года — ПАО «Фортум») и ООО «Корпорация СТС». Является единой теплоснабжающей организацией в зоне № 01 Челябинска. Обслуживает более 410 км магистральных теплосетей. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 15,5 млрд руб., чистая прибыль — 593,5 млн руб.

Виталина Ярховска