Депутат крайне правой партии из Германии прочитала лекцию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге депутат крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (Alternative fur Deutschland, AfD) Ольга Петерзен провела лекцию об антироссийских санкциях в заксобрании Свердловской области, передают «Вечерние ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Темой лекции стало «Сдерживание России: почему против России вводили и вводят санкции» — в частности, она вспомнила, как в Европе XII века Папа Римский Александр III запретил торговать с иудеями, прокаженными, сарацинами и еретиками, к которым отнесли и принявших на тот момент православие жителей русских княжеств, а также напомнила, что в 2022 году против России и ее отдельных граждан было введено больше ограничений, чем против всех остальных стран вместе взятых. «Санкции — это давление, а давление — это энергия. Ее необходимо трансформировать в силу и направить в нужное русло»,— рассказала немецкий депутат.

Ольга Петерзен родилась в Омске в 1982 году и переехала в Германию с семьей в 1998 году. В 2020 году она избралась депутатом парламента Гамбурга от партии AfD. Во время голосования на выборах президента России она посетила страну, назвав их «открытыми, демократическими и свободными», за что ее исключили из партийной фракции — на текущий момент она продолжает оставаться внефракционным депутатом, однако сейчас госпожа Петерзен находится в процессе исключения из партии. Несмотря на миграцию в РФ из опасения изъятия детей, она прошла в районный совет Гамбурга Хаусбрух от AfD.

Недавно партия партия «Альтернатива для Германии» впервые победила на местных выборах в одной из федеральных земель — Тюрингии, а в двух других — Саксонии и Бранденбурге — заняла второе место с рекордно высокими результатами.

Ирина Пичурина