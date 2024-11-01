В Белоруссии умер автор хита «Люди встречаются», поэт и композитор Олег Жуков

Белорусский композитор и поэт Олег Жуков, ставший автором хита «Люди встречаются», скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщила председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, слова которой приводит информагентство «БелТА».

Среди других известных песен, которые сочинил Жуков, — «Где этот остров?», «О добрых молодцах», «Ах, эта ночь!», «Наташка», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Не гаснут костры», «Я сегодня жить хочу», «Жизнь» и «Любовь уходит не прощаясь». За авторством Жукова также гимны фестивалей «Славянский базар», «Золотой шлягер» и конкурса «Телевершина».

Поэт-песенник написал свыше 300 песен для российских и белорусских эстрадных исполнителей. С ним работали Лев Лещенко, Лариса Долина, Александр Буйнов, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, а также ряд вокально-инструментальных ансамблей — «Синяя птица», «Веселые ребята», «Поющие гитары». Он сотрудничал с народным артистом России Юрием Антоновым.