Громкие хищения и продажи архивных ценностей

В 1995 году сотрудники Российского государственного исторического архива (РГИА) обнаружили пропажу 10 тыс. старинных документов, в том числе большинства указов, подписанных российскими императорами с 1793 по 1917 год. Розыск был объявлен через Интерпол. В том же году в России и Германии были задержаны коллекционер Владимир Файнберг, его сообщник и бывший милиционер-охранник РГИА, который пускал похитителей в архив по ночам. Группа успела переправить за границу сотни документов аукционной стоимостью около $24 млн. После арестов удалось вернуть две трети похищенного на сумму около $18 млн. Часть документов была обнаружена в Америке в ходе расследований Министерства внутренней безопасности США в 2006–2012 годах. В 2016 году 28 особо ценных документов были возвращены в Россию.

В 2007 году Россвязьохранкультура обратилась к аукционному дому Christie`s с просьбой снять с торгов 41 документ. Российская сторона настаивала на том, что бумаги, среди которых значились приказы по Киевскому военному округу 1940 года за подписью генерала Жукова (оценены в £5 тыс.), а также датированное 1944 годом распоряжение о командировке за подписью Иосифа Сталина (£3 тыс.), были украдены из Российского государственного военного архива в Москве.

В 2020 году на аукционе RR в США появился документ 1721 года с автографом Петра I, который должен был находиться в Российском Государственном военно-историческом архиве, но, как выяснилось, был заменен копией и украден. Бумага ушла с молотка почти за $20 тыс., однако позже сделка по лоту была отменена по запросу Минкульта РФ.

В 2024 году Европол задержал девять граждан Грузии по делу о краже более 170 редких книг из библиотек по всей Европе. Злоумышленники заменяли на подделки оригиналы редких книг преимущественно русских писателей — например, первые издания Александра Пушкина. Некоторые из книг, по заявлениям специалистов, были проданы через аукционные дома в Москве и Санкт-Петербурге. Общий ущерб оценивался в €2,5 млн.