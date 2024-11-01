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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 1 ноября

С 1 ноября в России запланировано начало работы Единого реестра воинского учета. Также вводится единый документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции.

С 1 ноября по 31 декабря пройдет осенний призыв на военную службу для граждан, проживающих в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

С 1 ноября в России вступит в силу норма об обязанности владельцев страниц в соцсетях и каналов сообщить о себе в Роскомнадзор.

Акционеры Росбанка рассмотрят вопрос присоединения кредитной организации к Т-Банку.

Центральный районный суд Челябинская проведет заседание по ходатайству бывших владельцев компании «Макфа», в котором они просят отменить меры по обеспечению иска об изъятии компании в пользу государства.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина, обвиняемого в растрате.

На Троекуровском кладбище в Москве состоится торжественное открытие памятника народной артистке РФ Ирине Мирошниченко.

В Японии пройдет заседание стратегического диалога по внешней политике между Японией и ЕС с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В Кишиневе состоится заседание суда по делу отстраненного генерального прокурора республики Александра Стояногло, который сейчас баллотируется на пост президента страны.

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