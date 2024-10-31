В Татарстане осужденный попытался поджечь себя в СИЗО

В Татарстане в СИЗО-5 осужденный за организацию преступного сообщества попытался поджечь себя во время судебного заседания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСИН по Татарстану.

По информации ведомства, 30 октября во время видеоконференции мужчина умышленно поджег свою куртку. Сотрудники следственного изолятора оперативно потушили огонь и вызвали медицинского работника для оказания помощи. В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Управление ФСИН также отметило, что информация о нарушении прав осужденного не соответствует действительности. Условия его содержания отвечают законодательным нормам, и к нему не применялось никакого давления со стороны администрации. В связи с инцидентом назначена служебная проверка.

Анар Зейналов