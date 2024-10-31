В зоне СВО погиб контрактник из Тюменской области Владимир Бураков

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 34-летний контрактник из села Иска (Тюменская область) Владимир Бураков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнетавдинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Нижнетавдинского района Фото: Пресс-служба администрации Нижнетавдинского района

Он подписал контракт с ВС РФ в феврале, погиб в мае. «Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким Владимира Буракова»,— добавили в администрации.

Прощание с погибшим пройдет 1 ноября в ритуальном зале на ул.Свердлова, 56 в селе Нижняя Тавда.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Виталий Красиков