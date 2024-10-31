Спальный район без «Комфорта»

Управление по обеспечению жизнедеятельности мэрии Уфы обязали отменить итоги конкурса по отбору управляющей компании для обслуживания микрорайона Сипайлово. Соответствующее решение принял арбитражный суд Башкирии. Ставшее победителем конкурса ООО «Комфорт-сити» обнаружило, что к моменту подведения его итогов жильцы подавляющего большинства домов, передаваемых ему в управление, выбрали себе другие управляющие компании, а в его распоряжении остались лишь десять из 63 МКД. По мнению суда, таким образом «Комфорт-сити» лишился возможности получить предполагаемую прибыль. Мнения юристов о правомерности судебного акта разделились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал недействительными результаты конкурса по отбору управляющих организаций для обслуживания 63 многоквартирных домов, оставшихся бесхозными из-за банкротства ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы». Победителем торгов стало ООО «Комфорт-сити», однако после подведения итогов выяснилось, что жильцы большинства домов уже выбрали себе управляющую организацию, а в распоряжении победителя осталось лишь десять домов. Потеряв возможность получить прибыль от управления домами, компания обратилась в суд с требованием отменить результаты торгов и признать недействительными уже заключенные ею договоры управления.

Как следует из материалов дела, в связи с банкротством ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» из регионального реестра лицензий по управлению многоквартирными домами были исключены 63 дома по улицам Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Набережная реки Уфы, Натальи Ковшовой, Баязита Бикбая, Академика Королева, Максима Рыльского, Вильямса, Новоженова и Сипайловской.

Управление по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы объявило о торгах для подбора новой УК. Дома были распределены по четырем лотам. Общая стоимость годового содержания оценивалась в 74,1 млн руб. Единственным участником конкурса стало ООО «Комфорт-сити», признанное победителем по всем лотам. Компания предложила обслуживать дома в диапазоне от 18,91 руб. до 20,68 руб. за кв. м.

ООО «Комфорт-сити», зарегистрировано в 2018 году в Уфе. Уставный капитал организации — 15 тыс. руб. В 2023 году прибыль компании составила 39 тыс. руб. при выручке 17 млн руб. По данным реестра «Мой ЖКХ», «Комфорт-сити» управляет шестью домами на улицах Мажита Гафури, Гоголя и Степана Кувыкина.

После оформления конкурсных протоколов выяснилось, что к тому моменту собственники квартир в 53 домах на общедомовых собраниях решили заключить договоры со сторонними организациями. Таким образом, под управление «Комфорт-сити» попали лишь десять домов по улицам Маршала Жукова, Новоженова и Вильямса.

По мнению суда, Управление по обеспечению жизнедеятельности не имело права проводить конкурс в отношение тех МКД, в которых жильцы уже выбрали себе управляющую организацию и заключили с ним договор. Довод ответчика о том, что на момент начала конкурса у него не было сведений об управляющих организациях большинства домов, суд отклонил. Он отметил, что истец мог бы отказаться от участия в торгах, если бы заранее знал о сложившейся ситуации.

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что решение об оспаривании судебного акта будет приниматься после его детального изучения.

Владелец и директор «Комфорт-сити» Станислав Кульцук отказался от комментариев, сославшись на отпуск.

Партнер московской коллегии адвокатов «Арбат» Алексей Симоненко не сомневается в том, что судебное решение устоит в вышестоящих инстанциях. Он полагает, что организатор торгов нарушил нормы Гражданского кодекса, не изменив порядок проведения торгов при выбытии части лотов из конкурса.

В случае утверждения, данное судебное решение может стать катализатором для изменений при проведении конкурсов по аналогичным торгам по всей стране. «Жители в любой момент могут выбрать способ управления, и объединение множества домов в один лот будет приводить к подобным ситуациям. Думаю, принцип «один дом — один лот» — вот к чему мы придем»,— полагает господин Симоненко.

В то же время управляющий партнер IMPRAVO Максим Борисов считает, что основания, положенные в основу судебного акта, являются неверными, так как «Комфорт-сити», по его мнению, при подаче заявки на участие в конкурсе мог знать о проводимых собраниях собственников из реестра ГИС ЖКХ, что свидетельствовало бы о добросовестной осмотрительности компании перед участием в конкурсе.

«В «Комфорт-сити» могли просчитать все риски участия в конкурсе. Более того, оставшиеся дома, где не выбран способ управления, должны быть включены в реестр собственников управляющей компании на основании результатов конкурса»,— уверен юрист.

Идэль Гумеров