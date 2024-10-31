«С радостью, но, похоже, никак»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры без предварительных условий. По его словам, на Западе также понимают необходимость компромиссного соглашения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что понятие «завершить вничью» не может обеспечить интересы обеих сторон конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее последней попыткой найти мирное решение до выборов в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко ввел в обиход новый термин применительно к украинскому конфликту — «ничья».

Мол, он пообщался с некими умными представителями «цивилизованного Запада» и сделал вывод: к ним постепенно приходит осознание того, что по Украине нужно договариваться. Собственно, все упирается в позицию одного человека — Владимира Зеленского. И даже командиры на местах готовы к мирному исходу. Соответственно, Александр Григорьевич готов предложить свои услуги. Ранее говорилось о некоем «Минске-3», видимо, он это он и имеет в виду.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: Надо начать решать вопрос за столом переговоров, тогда возможна остановка боевых действий при определенных условиях, тогда возможны и отведения от линии боестолкновений войск. Все возможно, но люди не буду гибнуть.

Есть такое неофициальное мнение, что белорусский лидер на самом деле обозначает российскую позицию, так сказать, в неформальном ключе. Собственно, что такое ничья со спортивной точки зрения, на которую опирается Лукашенко? Это когда ты не можешь победить по объективным причинам или понимаешь, что цена окажется слишком высокой. Но в принципе определенных целей ты достиг. И это можно считать отчасти победой.

Украина, по логике вещей, теряет территории, но остается суверенным государством. Это, конечно, не победа, но меньше из зол. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что понятие «ничья» имеет широкое толкование и не является оптимальным решением для сторон. В принципе, так и есть.

Ключевой вопрос, каким государством она остается. Полностью самостоятельным и независимым или, скажем так, не до конца? На этот счет ясности нет. Слова Лукашенко можно интерпретировать следующим образом: мы в Москве готовы к разумным компромиссам и прекрасно понимаем, что вы, Запад, очень хотите договориться до американских выборов. Пожалуйста, возражений нет. Но проблема не в нас и не в вас, а в Зеленском. Решите ее, и будем жить-поживать и добра наживать.

Но не может Запад эту проблему решить. Потому что не он Зеленского выбирал, а народ украинский. А у них там принято с выбором народа считаться. Так что с радостью, но, похоже, никак. А другой формулы на сегодня нет. Ну вот не хочет Зеленский, отказывается он становиться на конструктивные рельсы, представляет все время какие-то планы, не те, которые надо. Так что прогноз по-прежнему негативный.

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