Патриарх Кирилл назвал подменой ценностей замену Хэллоуина на Велесову ночь

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что некоторые школы в российских регионах решили отметить международный праздник Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, с целью придать событию «оттенок исконно славянского праздника». Патриарх назвал решение администраций школ «подменой ценностей» и «фальсификацией национальной истории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира»,— сказал он, выступая на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора (цитата по «Интерфаксу»).

Хэллоуин отмечается в странах Западной Европы в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня Всех Святых. Праздник восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. В России «славянским аналогом» Хэллоуина называют Тыквенный Спас или Велесову ночь. Антропологи и религиоведы ставят под сомнение исторические корни обоих праздников.