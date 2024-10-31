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Коммерсантъ FM
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Патриарх Кирилл назвал подменой ценностей замену Хэллоуина на Велесову ночь

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что некоторые школы в российских регионах решили отметить международный праздник Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, с целью придать событию «оттенок исконно славянского праздника». Патриарх назвал решение администраций школ «подменой ценностей» и «фальсификацией национальной истории».

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира»,— сказал он, выступая на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора (цитата по «Интерфаксу»).

Хэллоуин отмечается в странах Западной Европы в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня Всех Святых. Праздник восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. В России «славянским аналогом» Хэллоуина называют Тыквенный Спас или Велесову ночь. Антропологи и религиоведы ставят под сомнение исторические корни обоих праздников.

Фотогалерея

Как в разных странах отметили Хэллоуин

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Перформанс-художник Кейд Готлиб (Gottmik) в образе Губки Боба на вечеринке в Нью-Йорке

Перформанс-художник Кейд Готлиб (Gottmik) в образе Губки Боба на вечеринке в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Caitlin Ochs

Парад в Нью-Йорке

Парад в Нью-Йорке

Фото: Fatih Aktas / Anadolu / AFP

«Прогулка зомби» в немецком Эссене

«Прогулка зомби» в немецком Эссене

Фото: Reuters / Leon Kuegeler

Зомби-миротворцы ООН в Нью-Йорке

Зомби-миротворцы ООН в Нью-Йорке

Фото: Fatih Aktas / Anadolu / AFP

Парад в Гонконге

Парад в Гонконге

Фото: Man Hei Leung / Anadolu / AFP

Украшенное к празднику здание в Нью-Йорке

Украшенное к празднику здание в Нью-Йорке

Фото: William Volcov / Brazil Photo Press / AFP

Американские избиратели в Луизиане

Американские избиратели в Луизиане

Фото: Robert Cohen / St. Louis Post-Dispatch / AP

Празднующие на Манхэттене

Празднующие на Манхэттене

Фото: Reuters / Jeenah Moon

Селфи с единорогами в Голливуде

Селфи с единорогами в Голливуде

Фото: Jae C. Hong / AP

Девушки в костюмах полицейских в Берлине

Девушки в костюмах полицейских в Берлине

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Мотопарад в Мехико

Мотопарад в Мехико

Фото: Reuters / Raquel Cunha

Участники парада в Нью-Йорке

Участники парада в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Jeenah Moon

Блогер Янник Замбони на вечеринке в Нью-Йорке

Блогер Янник Замбони на вечеринке в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Caitlin Ochs

Актриса Хайди Клум с мужем в обрезе инопланетянина из одноименного фильма 1982 года на вечеринке в Нью-Йорке. Справа — ее дочь Хелен

Актриса Хайди Клум с мужем в обрезе инопланетянина из одноименного фильма 1982 года на вечеринке в Нью-Йорке. Справа — ее дочь Хелен

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Вечеринка на железнодорожном заводе в Бангкоке

Вечеринка на железнодорожном заводе в Бангкоке

Фото: Valeria Mongelli / Hans Lucas / AFP

Праздничный парад на Манхэттене

Праздничный парад на Манхэттене

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Участники парада в Эссене

Участники парада в Эссене

Фото: Reuters / Leon Kuegeler

Участник нью-йоркского парада в образе Винсента Ван Гога

Участник нью-йоркского парада в образе Винсента Ван Гога

Фото: Reuters / Jeenah Moon

«Забег зомби» в Джакарте

«Забег зомби» в Джакарте

Фото: Dita Alangkara / AP

Участница парада в Нью-Йорке

Участница парада в Нью-Йорке

Фото: Heather Khalifa / AP

Сторонник кандидата в президенты США Камалы Харрис на параде в Нью-Йорке

Сторонник кандидата в президенты США Камалы Харрис на параде в Нью-Йорке

Фото: Selcuk Acar / Anadolu / AFP

Завершение парада в Нью-Йорке

Завершение парада в Нью-Йорке

Фото: Heather Khalifa / AP

Участница «Забега зомби» в Джакарте

Участница «Забега зомби» в Джакарте

Фото: Reuters / Ajeng Dinar Ulfiana

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Перформанс-художник Кейд Готлиб (Gottmik) в образе Губки Боба на вечеринке в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Caitlin Ochs

Парад в Нью-Йорке

Фото: Fatih Aktas / Anadolu / AFP

«Прогулка зомби» в немецком Эссене

Фото: Reuters / Leon Kuegeler

Зомби-миротворцы ООН в Нью-Йорке

Фото: Fatih Aktas / Anadolu / AFP

Парад в Гонконге

Фото: Man Hei Leung / Anadolu / AFP

Украшенное к празднику здание в Нью-Йорке

Фото: William Volcov / Brazil Photo Press / AFP

Американские избиратели в Луизиане

Фото: Robert Cohen / St. Louis Post-Dispatch / AP

Празднующие на Манхэттене

Фото: Reuters / Jeenah Moon

Селфи с единорогами в Голливуде

Фото: Jae C. Hong / AP

Девушки в костюмах полицейских в Берлине

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Мотопарад в Мехико

Фото: Reuters / Raquel Cunha

Участники парада в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Jeenah Moon

Блогер Янник Замбони на вечеринке в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Caitlin Ochs

Актриса Хайди Клум с мужем в обрезе инопланетянина из одноименного фильма 1982 года на вечеринке в Нью-Йорке. Справа — ее дочь Хелен

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Вечеринка на железнодорожном заводе в Бангкоке

Фото: Valeria Mongelli / Hans Lucas / AFP

Праздничный парад на Манхэттене

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Участники парада в Эссене

Фото: Reuters / Leon Kuegeler

Участник нью-йоркского парада в образе Винсента Ван Гога

Фото: Reuters / Jeenah Moon

«Забег зомби» в Джакарте

Фото: Dita Alangkara / AP

Участница парада в Нью-Йорке

Фото: Heather Khalifa / AP

Сторонник кандидата в президенты США Камалы Харрис на параде в Нью-Йорке

Фото: Selcuk Acar / Anadolu / AFP

Завершение парада в Нью-Йорке

Фото: Heather Khalifa / AP

Участница «Забега зомби» в Джакарте

Фото: Reuters / Ajeng Dinar Ulfiana

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