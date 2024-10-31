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обновлено 18:23

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте образовалась пробка из-за ДТП

На Кольцовском тракте рядом с «Сима-Лендом» в Екатеринбурге образовалась пробка из-за ДТП. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово. «Просим пассажиров учитывать это при планировании поездки»,— добавили в пресс-службе.

По предварительным данным региональной ГИБДД, произошло столкновение пяти автомобилей. Пострадавших нет. «Автоинспекторы работают на месте происшествия, выясняют причины»,— отметили в ГИБДД.

Виталий Красиков

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