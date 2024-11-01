В Чувашской Республике планируется разовая денежная выплата в размере 2000 руб. для людей, которые в годы Великой Отечественной войны были детьми. Выплаты приурочены к 80-летию Победы. Об этом рассказал в интервью глава республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии дети войны получат разовые выплаты к 80-летию Победы

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ В Чувашии дети войны получат разовые выплаты к 80-летию Победы

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Планируемая поддержка охватит около 42 тыс. жителей республики, которые относятся к категории «дети войны». Как отметил глава региона, средства на эти выплаты предусмотрены в бюджете Чувашии, увеличившемся за последние годы благодаря росту доходов и налоговых поступлений.

Анар Зейналов