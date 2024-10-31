В возрасте 44 лет умер тюменский фотограф Михаил Калянов

На 45-м году жизни умер тюменский фотограф Михаил Калянов. Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тюмень», его последней спортивной съемкой стал матч «Тюмень» — «Амкар» в Кубке России 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотограф Михаил Калянов

Фото: Пресс-служба ФК «Тюмень» Фотограф Михаил Калянов

Фото: Пресс-служба ФК «Тюмень»

«Долгие годы работал для нашего клуба на футбольных матчах основного и дублирующего составов, играх юношей и детей»,— рассказали в клубе.

По данным издания «Тюменская область сегодня», Михаил Калянов работал в СМИ с 2001 года. Сначала он был корреспондентом в редакции молодежного журнала «Дождь», после в издании «Аргументы и Факты в Западной Сибири», затем — собственным корреспондентом портала Ura.ru. С 2023 года работал в издании «Тюменская область сегодня». У Михаила Калянова остался сын Глеб.

Виталий Красиков