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В Челнах в пожаре пострадали женщина и трехлетний ребенок

В Челнах в результате пожара в одном из домов пострадали женщина и трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

В жилом девятиэтажном доме сгорела двухкомнатная квартира на 4 этаже. Пожарные потушили открытый огонь в спальне на площади 12 квадратных метров.

До прибытия пожарных из горящей квартиры отец вынес трехлетнего сына. Мальчик отравился продуктами горения, его отправили в Камский детский медицинский центр.

В пожаре также пострадала 39-летняя мать ребенка. Женщину с отравлением продуктами горения и ожогами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС установят причину пожара.

Диана Соловьёва

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