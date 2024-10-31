В Екатеринбурге нашли росписи 1930-х по мотивам «Доктора Айболита»

В Екатеринбурге в понедельник, 4 ноября, в Креативном кластере «Л52» после ремонта откроется парадный зал «Дома Госпромурала». Как сообщили в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга, под слоями штукатурки были найдены росписи 1930-х годов по мотивам «Доктора Айболита».

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Ремонт в помещении длился почти год. Во время него в детской «ожидальной комнате» под слоями штукатурки обнаружили фрагмент росписей. Музейные исследователи выяснили, что художественным оформлением занимались Виктор Елисеев и Константин Трофимов. «Сюжет сохранившегося фрагмента росписей восходит, по всей видимости, к сказке Чуковского "Доктор Айболит", представляя неканоничный образ героя»,— сказано в сообщении музея. Росписи расчислили, а затем законсервировали.

Кроме того, на втором этаже зала откроется выставка «Работать и жить. Свердловск». Она состоит из пяти разделов, посвященных архитектурно-строительному и промышленному скачку роста Свердловска в 1920–1930-е годы.

Полина Хабарова