В Челябинске суд отменил приговор бывшему замминистра экономики

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву и директору рекламной компании «Элефант» Михаилу Смирнову, обвиняемым в мошенничестве, даче и получении взяток. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. Решение принято 31 октября. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

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Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле 2018 года Антона Бахаева задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, в 2017 году он совместно с Михаилом Смирновым похитили из бюджета Челябинской области более 33 млн. руб., выделенных на проведение в Челябинске форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, Михаил Смирнов передал Антону Бахаеву взятку в размере 2,9 млн. руб. за содействие в заключении контрактов с «Элефантом» по завышенным ценам.

В январе 2024 года Центральный районный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела: бывшего замминистра экономики признали виновным в получении взятки и назначили ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Михаила Смирнова осудили за дачу взятки на шесть лет условно с испытательным сроком четыре года.