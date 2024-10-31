Прокуратура оштрафовала строительную фирму за ввод объекта без разрешения

Прокуратура Московского района Казани оштрафовала фирму «Монтажспецстрой» за введение в эксплуатацию базы без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Установлено, что в 2011 году исполком Казани выдал строительной фирме разрешение на строительство базы на ул. Химической. Объект построили, сейчас он используется. Правда соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию «Монтажспецстрой» не получал, что является нарушением градостроительного законодательства.

Районный прокурор привлек должностное лицо строительной фирмы к ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ. Его оштрафуют на 20 тыс. руб. На «Монтажспецстрой» внесли представление об устранении нарушений.

Диана Соловьёва