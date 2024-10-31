Российские эксперты разрабатывают уникальную программу подготовки специалистов для дорожной отрасли
Российская образовательная сфера вскоре пополнится программой обучения специалистов для дорожной отрасли. Проект по созданию расширенной магистерской программы для обучения профессионалов на стыке двух отраслей — нефтеперерабатывающей и дорожной — реализуют специалисты «Газпромнефть — Битумные материалы» совместно с учебно-методическим центром Российского университета транспорта (РУТ МИИТ). В разработке магистерской программы также участвуют «РосдорНИИ», Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ).
Фото: пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы»
«Сегодня мы наблюдаем активную интеграцию нефтеперерабатывающей и дорожно-строительной отраслей. В результате этого возрастает потребность в специалистах нового уровня, вырастить которых можно только общими усилиями. Мы всегда готовы сотрудничать с государственной системой образования, вносим вклад в ее развитие. Уверен, что объединение науки и бизнеса поможет разработать максимально эффективную образовательную программу, привязанную к реальным задачам отрасли. Ведь технологическое лидерство могут обеспечивать только высококвалифицированные кадры», — подчеркнул ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.
Программа подготовки специалистов в области современных технологий для дорожного строительства рассчитана на 2 года и включает более 20 образовательных дисциплин и 4 вида практики. В перспективе данный проект магистерской программы смогут тиражировать ведущие транспортные вузы страны на своих площадках.
«Подготовка высококвалифицированных специалистов дорожного хозяйства является одной из приоритетных задач отрасли. Научно-технологический прогресс набирает обороты, а мы должны уметь грамотно использовать его для повышения эффективности своей работы. Проект программы обучения тех, кто будет внедрять передовые технологии в дорожное строительство, уже принят. Сейчас мы занимаемся разработкой методической базы», — уточнил президент ассоциации «Росасфальт» Николай Быстров.
Как сообщил представить научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы» Илья Кудряшов, первую в России магистерскую программу по обучению нефтедорожников — тех, кто будет создавать и внедрять современные материалы и технологии в дорожное строительство — запустили в этом году в Казанском национальном технологическом университете. «Сейчас вместе с коллегами планируем выводить подготовку таких специалистов на всероссийский уровень. Для развития практических навыков студентов мы будем развивать программу создания профильных лабораторий при вузах, приглашать их на свои научные и производственные площадки, проводить образовательные мероприятия, а также помогать развивать собственные исследовательские проекты», — добавил он.