Суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора челябинского радиозавода «Полет»

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему генеральному директору радиозавода «Полет» Александру Нестерову. Он останется в СИЗО до 20 ноября, сообщает пресс-служба суда.

Адвокат Александра Нестерова пытался обжаловать постановление Центрального районного суда о продлении заключения под стражей, просил его отменить. Однако Челябинский областной суд отклонил доводы защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александр Нестеров был задержан сотрудниками УФСБ России в Москве в ноябре 2023 года. В Санкт-Петербурге силовики также задержали бывшего коммерческого директора АО «Челябинский радиозавод “Полет”» Андрея Белимова. Источники в правоохранительных органах тогда сообщали «Ъ-Южный Урал», что бывшие руководители радиозавода «Полет» приняли и оплатили фактически невыполненные работы в рамках государственного оборонного заказа. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 100 млн руб.