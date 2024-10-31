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В Татарстане введут в эксплуатацию более 8,6 тыс. га мелиорированных земель

С 2019 по 2024 год в Татарстане введут в эксплуатацию более 8,6 тыс. га мелиорированных земель. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

«С учетом текущего года показатель введенных мелиорированных земель составит 8675 гектаров. Привлечено инвестиций в размере 1,6 млрд рублей, государственная поддержка составила 794 млн рублей»,— отметили в ведомстве.

Земли вводят по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Минсельхозпрод Татарстана также участвует в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мелиорация представляет собой комплекс мероприятий по улучшению качества земель.

Диана Соловьёва

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