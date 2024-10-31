В Челнах мужчина погиб после ударов газовым ключом, гвоздодером и ножом

46-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в краже, вымогательстве и убийстве своего знакомого с особой жестокостью. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

По материалам дела, в феврале 2024 года обвиняемый и его знакомый в помещении подвала распивали спиртное. Во время застолья житель Челнов украл телефон потерпевшего. После этого фигурант нанес знакомому не менее 29 ударов газовым ключом, гвоздодером и ногами по телу. В результате у потерпевшего были сломаны обе берцовые кости. Во время избиения челнинец требовал передать ему 20 тыс. руб.

После этого обвиняемый ударил потерпевшего ножом и облил его кипятком. От полученных травм мужчина скончался.

Жителя Челнов обвиняют по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину фигурант не признал.

Уголовное дело направили в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва