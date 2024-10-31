HH.ru: работодатели оценили подготовку выпускников на «тройку»

Почти половина работодателей оценила уровень профессионализма недавних выпускников вузов и ссузов, претендующих на вакансии, на три балла из пяти, сообщает пресс-служба HH.ru. Опрос проводился в октябре этого года среди почти 300 российских компаний, в том числе работающих в Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За три года доля руководителей компаний, которые ставили выпускникам три балла, выросла на 8%, с 40% в 2021 году до 48% в 2024-м. На 17% (с 43% до 26%) снизилась доля работодателей, недовольных подготовкой молодых специалистов и оценивших на «двойку» знания недавних студентов. Самую низкую оценку — «единицу» — выпускникам в этом году поставили 13% работодателей, что на 4% больше, чем в 2021 году (9%). Доля компаний, поставивших молодым специалистам «четыре», составила 7% (тремя годами ранее было 3%). На пять баллов знания выпускников оценили 1% респондентов, что на 1% больше, чем было в 2021 году.

Майя Иванова