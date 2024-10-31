Татарстан упростит подключение инвестпроектов к инженерной инфраструктуре

В Татарстане планируют упростить подключение инвестпроектов к инженерной инфраструктуре. Госкомитет Республики Татарстан по тарифам обсудил перспективы Единого кабинета согласований, предназначенного для подключения объектов к инфраструктуре в формате одного окна. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества Татарстана.

Новый проект — Единый кабинет согласований (ЕКС) — позволит инвесторам подать одно заявление для подключения к ключевым ресурсам, включая электроэнергию, газ, воду и тепло. Платформа, утвержденная Кабинетом министров Татарстана в июле, избавит от необходимости собирать документы по каждому направлению отдельно и посещать ресурсоснабжающие организации. Документы можно будет подать через портал Госуслуг, а необходимые согласования проведут специально уполномоченные операторы.

На сегодняшний день определены три оператора ЕКС:

функциональный оператор — Министерство экономики РТ, отвечающее за организационно-методическое сопровождение;

технический оператор — Центр цифровой трансформации РТ, обеспечивающий создание личных кабинетов пользователей;

оператор обработки данных — Фонд пространственных данных РТ, отвечающий за хранение и предоставление информации об инженерных сетях и объектах.

В пилотной фазе проекта, которая начнется в ближайшее время, к ЕКС подключатся исполкомы республики и ресурсоснабжающая организация «Сетевая компания». Система обещает сократить сроки рассмотрения заявок и ускорить процесс подключения к инженерной инфраструктуре, что улучшит условия для развития инвестпроектов в Татарстане.

В сентябре премьер-министр республики Алексей Песошин подписал соответствующее постановление о создании Единого кабинета согласований.

Анар Зейналов