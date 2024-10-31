Продажи внедорожников с пробегом в Челябинской области выросли на 19%

В третьем квартале 2024 года продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом выросли на 19% по сравнению со вторым кварталом. Средняя цена таких автомобилей составила 1,3 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Лидером по доле в продажах в сегменте кроссоверов и внедорожников стала марка Lada: на нее пришлось 9,1% от всех покупок в регионе. На втором месте — Kia, получившая долю в 7,6%, а на третьем — Toyota с 6,9%.

Среди моделей самым продаваемым внедорожником с пробегом в третьем квартале 2024 года стала 4x4 Niva. Ее доля составила 6,99%, а средняя стоимость — 318 тыс. руб. Далее идет Chevrolet Niva, которую в среднем покупали за 450 тыс. руб. около 4,9% автолюбителей. Замыкает тройку Kia Sportage с долей в 4,4% и средней стоимостью 1,6 млн руб. В топ-10 также вошли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Nissan Qashqai, Hyundai Creta, Nissan X-Trail и УАЗ Patriot.

Виталина Ярховска