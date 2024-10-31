Экс-начальник отдела безопасности горбольницы Миасса предстанет перед судом

В Миассе в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела безопасности городской больницы №2 Миасса Алексея Семченкова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, с 14 июня 2019 года по 25 апреля 2024-го Алексей Семченков фиктивно трудоустроил 13 работников в свой отдел, открыл им счета для перечисления заработной платы и выпуска банковских карт. Их он забрал в себе, чтобы обналичивать средства. В результате Алексей Семченков присвоил более 5 млн руб., которые поступили в больницу для выдачи зарплат по фиктивным трудовым договорам. Ущерб был возмещен в полном объеме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего начальника отдела безопасности городской больницы №2 Миасса Алексея Семченкова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в августе 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).