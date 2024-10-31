В Челябинске прекращена работа маршруток №112 и №49

Две маршрутки — №112 и №49 — прекратят ездить в Челябинске. Причиной является истечение действия лицензии на осуществление перевозок с 30 октября. Об этом сообщает «Челябинский общественный транспорт».

Маршрутка №112 следовала по направлению улица Приборостроителей — ЮУрГУ, а №49 по маршруту ЧВВАКУШ — Солнечный берег.

Обслуживанием маршрута №112 занималось ООО «Консул». В феврале 2024 года перевозчик подал в Арбитражный суд Челябинской области иск к министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Заявитель требовал признать незаконным приказ ведомства об отмене муниципального маршрута №112.

Согласно документам суда, перевозчик в октябре обращался в министерство с предложением уменьшить количество маршруток с 25 до 16. Кроме того, ООО «Консул» хотело заменить транспорт малого класса на средний. Однако миндортранс не отреагировал на представленные предложения, а также уведомил компанию об истечении лицензии на осуществление перевозок и дальнейшей отмене маршрута №112 с 31 октября 2024 года. ООО «Консул» посчитало приказ незаконным. Однако Арбитражный суд Челябинской области оставил иск перевозчика без удовлетворения, отметив, что решение миндортранса не нарушает его прав.

ООО «Консул» в августе попыталось обжаловать решение суда. 18 арбитражный апелляционный суд оставил постановление в силе.