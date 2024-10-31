В Кумертау с 2025 года могут ввести туристический налог

С 1 января 2025 года на территории Кумертау планируют ввести туристический налог, следует из проекта решения горсовета. Документ опубликован на официальном портале Башкирии для общественного обсуждения, которое продлится до 10 ноября.

Согласно проекту решения, налоговые ставки будут установлены в размере 1% от налоговой базы в 2025 году, 2% от налоговой базы — в 2026 году, 3% от налоговой базы — в 2027 году, 4% от налоговой базы — в 2028 году, 5% от налоговой базы — начиная с 2029 года.

Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности.

Майя Иванова