«Россети Тюмень» направили 6 млн на повышение надежности электроснабжения газопроводов на Ямале

«Россети Тюмень» завершили ремонт подстанции 110 кВ «Звезда» в Ямало-Ненецком автономном округе. Объект питает инфраструктуру компании «Газпром трансгаз Сургут». Стоимость работ превысила 6 млн рублей.



Энергетики провели на подстанции капремонт основного оборудования – двух силовых трансформаторов суммарной мощностью 32 МВА. Автокраном специалисты подняли съемные баки и проверили высоковольтные агрегаты. В ходе работ сотрудники «Россети Тюмень» заменили запорную арматуру, вентиляторы систем охлаждения, маслоуказатели, газовое и струйное реле. Ремонт прошел без отключений электричества у потребителей и завершился успешными высоковольтными испытаниями.

Выполненные работы повысили надежность электроснабжения Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов, которое транспортирует газ из ЯНАО в Челябинскую область.

АО «Россети Тюмень»