Компания в Уфе погасила долг по таможенным платежам на 53 млн рублей

Компания-участник внешнеэкономической деятельности перечислила в федеральный бюджет более 53 млн руб. задолженности по таможенным платежам, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства установила, что фирма неправильно указала стоимость импортируемых товаров, что стало основанием для начисления дополнительных платежей. Поскольку компания не погасила задолженность своевременно, уфимский транспортный прокурор внес ее руководителю представление.

Майя Иванова